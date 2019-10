Başkan Geylani’den “Dünya Gazeteciler Günü” mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirmek adına her yerde ve her koşulda gece gündüz demeden, vatandaşların haber alma ihtiyacını karşılayan, gelişmeleri ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan, özveri ve feragat gerektiren, toplumun gözü kulağı niteliğindeki en kutsal mesleklerin başında geldiğine dikkat çekti. Tüm gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Geylani, “Günümüz dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren basın yayın ve medya faaliyetleri, bu alanda çalışan binlerce insanın emeği ve alın teri, her şeyden önemlisi de gazetecilerimizin her yerde ve her koşulda haber üretme azmi sayesinde toplumların gözü, kulağı olmaya devam etmektedir. Bu zor ve fedakârlık isteyen mesleği en iyi şekilde yerine getiren başta Tatvan’daki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

