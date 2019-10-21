Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Bitlis’te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca merkez ilçe kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 201973 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyonda BTÖ mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonları arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:58

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