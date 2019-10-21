Bitlis´te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi

BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda sağlanan sıcak temasta PKK'lı 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini önlemek ve etkisiz hale getirmek için Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından Bitlis kırsal alanına, 'Şehit J.Bnb. Zafer Akkuş 2019-73' operasyonu düzenlendi. JÖH timlerinin gerçekleştirdikleri operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.
BİTLİS
21 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 04:58
- GÜNEŞ 06:19
- ÖĞLE 12:01
- İKİNDİ 15:04
- AKŞAM 17:34
- YATSI 18:50