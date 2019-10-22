İtfaiyecilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek

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Bitlis Belediyesine bağlı itfaiyeciler, Türk bayrağı açıp asker selam vererek ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler.

İtfaiye erleri, itfaiye aracının üstüne çıkarak Türk bayrağı açtılar. Asker selamı vermeyi de unutmayan itfaiyeciler, canlarını hiçe sayan Mehmetçik’e tam destek verdiler.

İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, her zaman Mehmetçik’in yanında olduklarını ifade ederek, “Her alanda gece gündüz demeden evlerimizde rahat uyumamızı sağlayıp sınırlarımızı koruyan ve ‘Barış Pınarı Harekatı’nda canlarını hiçe sayarak mücadele eden şanlı ordumuza itfaiye ekibi olarak selam göndermek istedik. Allah ordumuzu muvaffak etsin” diye konuştu.

BİTLİS 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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