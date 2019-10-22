B\u0130TL\u0130S\u00b4in Tatvan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Benekli k\u00f6y\u00fcndeki \u00f6\u011frenciler, ebru sanat\u0131 ile Her T\u00fcrk asker do\u011far yaz\u0131p, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ndaki Mehmet\u00e7i\u011fe destek verdi.\u00a0Tatvan il\u00e7esinde faaliyetlerini s\u00fcrd\u00fcren Asar-\u0131 Sanat Koruma E\u011fitim ve Yard\u0131mla\u015fma Derne\u011fi, Benekli Ortaokulu ndaki \u00f6\u011frencilere ebru sanat\u0131 yapmay\u0131 \u00f6\u011fretti. \u00d6\u011frenciler de ald\u0131klar\u0131 e\u011fitim sayesinde, Her T\u00fcrk asker do\u011far c\u00fcmlesini ebru sanat\u0131yla yazarak, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na destek verdi. Okul bah\u00e7esinde bir araya gelen \u00f6\u011frenciler yapt\u0131klar\u0131 ebrularla kareografi de yapt\u0131. Asar-\u0131 Sanat Koruma E\u011fitim ve Yard\u0131mla\u015fma Derne\u011fi \u00a0Ba\u015fkan\u0131 \u015eazime Hanc\u0131, ba\u015flatt\u0131klar\u0131 proje kapsam\u0131nda Bitlis\u00b4te ebru sanat\u0131 ile tan\u0131\u015fmam\u0131\u015f k\u00f6y \u00f6\u011frencisi kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Hanc\u0131, \u00e7ocuklara hem ebru \u00f6\u011fretip hem de vatan sevgisini a\u015f\u0131lamak i\u00e7in s\u0131n\u0131rdaki Mehmet\u00e7ik\u00b4e selam g\u00f6nderdiklerini anlatt\u0131. \u0130lk etapta 7 k\u00f6y okulundan 3 bin \u00f6\u011frenciye ula\u015fmay\u0131 hedeflediklerini ifade eden Hanc\u0131, Biz bu projeyi \u00f6zellikle Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi ndeki k\u00f6y okullar\u0131nda ebru sanat\u0131n\u0131 g\u00f6rmemi\u015f ve tan\u0131\u015fmam\u0131\u015f \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za ta\u015f\u0131mak ama\u00e7l\u0131 yapt\u0131k. \u0130lk olarak Tatvan\u00b4a ba\u011fl\u0131 Benekli Ortaokulu na geldik. Buradaki \u00e7ocuklar\u0131m\u0131zla beraber ebru sanat\u0131n\u0131 yapt\u0131k. Onlar\u0131n sevinci, bize b\u00fcy\u00fck mutulluk ya\u015fatt\u0131. Her birine de tek tek bu sanat\u0131 anlatt\u0131k. Mehmet\u00e7iklerimiz i\u00e7in de \u00f6zel bir \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131k ve onlar\u0131n yan\u0131nda oldu\u011fumuzu g\u00f6sterdik dedi.\u00a0