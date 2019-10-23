Rektör Yardım'dan kan bağışı kampanyasına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Yardım'dan kan bağışı kampanyasına destek

İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Kızılay Bitlis Şubesi ve BEÜ Genç Kızılay ekibi tarafından açılan kan bağışı standını ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgi aldı.

Rektör Yardım'dan kan bağışı kampanyasına destek

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Kızılay Bitlis Şubesi ve BEÜ Genç Kızılay ekibi tarafından açılan kan bağışı standını ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgi aldı.
BEÜ Hüsrevpaşa Yerleşkesi'nde kurulan kan bağışı standının ardından Merkezi Dersliklerde de devam eden kan bağış etkinliğine öğrencilerle birlikte üniversite personeli de yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, "Hayat kurtarmakla eş değer olan kan bağışlamanın önemine dikkat çekmek için Bitlis Eren Üniversitesi ailesi olarak, bu kampanyaya destek veriyoruz. Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçenlere de gönülden teşekkür ederim" dedi.
Kan bağışı kampanyasına verdiği destekten dolayı Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a teşekkür eden Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ise, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kan bağışı kampanyasına katılımın yoğun olduğunu ifade eden BEÜ Genç Kızılay Başkanı Büşra Tutumlu, "Etkinliğimize Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da katılım sağlayarak, Genç Kızılay ekibimizden desteklerini esirgemediler. Öğretim üyelerimizin öncülüğünde öğrencilerimizi de kan bağışı için teşvik etmeye çalıştık. Böylece günler öncesinden başlayan kan bağışı çalışmalarımızın somut meyvesini almış olduk. Tüm bu çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen rektörümüze, rektör yardımcılarımıza, şube yönetim kurulumuza, öğretim elemanlarımız ve öğrencelerimize şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

BİTLİS

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Atik, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Siirt Valisi Atik, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti
Bitlis’te terör propagandasına 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis’te terör propagandasına 5 gözaltı
Tatvan’da tanıtım günleri hazırlığı
YEREL HABERLER Tatvan’da tanıtım günleri hazırlığı
Tatvan Belediye Meclisinden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Tatvan Belediye Meclisinden ‘Barış Pınarı Harekatı’na ...
Köy çocuklarından Mehmetçiğe ebruli selam
YEREL HABERLER Köy çocuklarından Mehmetçiğe ebruli selam
Köy çocuklarından Mehmetçik’e ebruli destek
YEREL HABERLER Köy çocuklarından Mehmetçik’e ebruli destek
İtfaiyecilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER İtfaiyecilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
Ahlat’ta dolu yağdı, birçok sürücü yolda kaldı
YEREL HABERLER Ahlat’ta dolu yağdı, birçok sürücü yolda kaldı
Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı
YEREL HABERLER Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine ...
Bitlis´te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi
Ahlat’ta atletizm yarışması
YEREL HABERLER Ahlat’ta atletizm yarışması
Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Geylani’den “Dünya Gazeteciler Günü” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den “Dünya Gazeteciler Günü” mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X