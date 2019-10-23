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Bitlis’e 21 uzman doktor atandı

İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis ve ilçelerine farklı branşlarda 21 uzman doktor ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis ve ilçelerine farklı branşlarda 21 uzman doktor ataması yapıldı.
Sağlık Bakanlığınca yapılan uzman doktor atama ile ilgili Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize ve ilçelerimize farklı branşlarda 21 uzman doktor ataması gerçekleştirilmiştir. Buna göre; Mutki Devlet Hastanesi 1 uzman tabip, Bitlis Devlet Hastanesi anesteziyoloji ve reanimasyon 1 uzman tabip, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları 1 uzman tabip, Bitlis Devlet Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi gastroenteroloji 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi genel cerrah 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi göz hastalıkları 1 uzman tabip, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi iç hastalıkları 1 uzman tabip, Ahlat Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum 1 uzman tabip, Bitlis Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum 1 uzman tabip, Hizan Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi nefroloji 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi plastik rekonstrüktif ve estetik cerrah 1 uzman tabip, Bitlis Devlet Hastanesi radyoloji 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi romatoloji 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi ruh sağlığı ve hastalıkları 1 uzman tabip, BitlisTatvan Devlet Hastanesi tıbbi patoloji 1 uzman tabip olmak üzere, Sağlık Bakanlığınca ilimiz ve ilçelerimize 21 uzman tabibin ataması gerçekleştirilmiştir” denildi.

BİTLİS

23 Ekim 2019 Çarşamba

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