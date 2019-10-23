Ahlat’ta “Muhtarlar Günü” etkinliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Muhtarlar Günü” münasebetiyle yemekli bir program düzenlendi.

Ahlat’ta 18 Ekim tarihinde yapılması planlanan, fakat Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün cenaze töreni nedeniyle ertelenen Muhtarlar Günü programı gerçekleştirildi. Ahlat Kaymakamlığı organizasyonu ve Ahlat Ziraat Odası sponsorluğunda Ahlat Selçuklu Öğretmenevinde düzenlenen yemekli programa Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve muhtarlar katıldı.

Yemek programında konuşan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, “Geçen hafta yapmayı planladığımız programımızı şehidimiz olduğu için bugüne erteledik. Şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Makamlarını cennet etsin. İnşallah bu da son olur. Allah bu hain örgütün ve destekçilerinin belasını versin. Şunu da bilesiniz ki biz bunlara hiçbir zaman müsaade etmedik, etmeyeceğiz, etmemeye de kararlıyız. Bunlarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tekrardan gününüz kutlu olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde tüm kurumlarımla birlikte güzel bir çalışma dönemini hepinize temenni ediyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yemek programımıza finanse olan Ahlat Ziraat Odası Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlar adına kısa bir konuşma yapan İkikubbe Mahallesi Muhtarı Çetin Aydaner de, Muhtarlar Günü etkinliği kapsamında yemek programını düzenleyerek kendilerini ağırlayan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden’e tüm muhtarlar adına teşekkür etti.

BİTLİS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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