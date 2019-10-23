Ahlat Belediye Meclisinden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bitlis’in Ahlat Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nı yürekten desteklediklerini söyledi. Çoban, “Barış Pınarı Harekatı’yla aslında hem devletimizin bekası, hem milletimizin bekası, birliği, dirliği hem de İslam coğrafyası olarak geçmişte bulunan doğal sınırlarımızda bütün musibet ve belaları bertaraf etmek için bu lejyoner, kiralık, satılık örgütlerin karşısında kahraman Türk ordusunun ortaya koyduğu zaferini yürekten kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın, yani Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şecaatini yürekten kutluyor ve tüm kuvvetimizle Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz. Kahraman Türk ordusu yeniden altın harflerle Türk tarihine yeni bir sayfa açmıştır. Bu sayfa hepimizin şerefidir, onurudur. İnşallah milletimizin birliğini, dirliğini koruyacak, bu bölgede o ırkçılık belasını ortadan kaldıracak ve herkesin kardeşliğine katkı sağlayacak en büyük hareketlerden biridir diyoruz. Milet olarak gurur duyuyoruz. Bizde belediye meclisimizi topladık. Olağanüstü aldığımız meclis kararıyla da Barış Pınarı Harekatı’nda yer alan Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız başta olmak üzere kahraman Türk ordusunu yürekten kutladığımızı resmi karara bağladık” dedi.

BİTLİS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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