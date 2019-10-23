Kaymakam Erat’tan gazetecilere sürpriz kutlama

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Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçede görev yapan gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü pasta sürpriziyle kutladı.

Ahlat Selçuklu Öğretmenevinde düzenlenen Muhtarlar Günü programını takip eden gazetecilere, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından sürpriz yapıldı. İlçede görev yapan gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü yaptırdığı pastayla kutlayan Ahlat Kaymakamı Erat, gazetecilere çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Gazeteciler de, yaptığı sürprizden dolayı Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a teşekkür etti.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve gazeteciler, daha sonra pastayı birlikte keserek davetlilere ikram ettiler.

BİTLİS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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