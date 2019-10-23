Tatvan'da karga kurtarma operasyonu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın tepesinde mahsur kalan karga için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Kavak ağacının tepesinde bir kuşun mahsur kaldığını gören bazı vatandaşlar durumu hemen Tatvan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda ağacın tepesinde saatlerce mahsur kalan karga ekipler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yeniden özgürlüğüne kavuşan karga, çevredekilerin meraklı bakışları arasında hızla uçarak olay yerinden uzaklaştı.

BİTLİS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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