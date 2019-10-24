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Nemrut´ta elle beslenen yavru ayılar için harekete geçildi

DHA

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye´nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü´nün kenarında yaşamını sürdüren yavru ayılar günübirlik piknikçilerin maskotu haline geldi. Her gün aynı saatlerde yiyecek aramak için bölgede gezinen ve ziyaretçiler tarafından elle beslenen yavru ayıların doğal yaşamdan uzaklaşmaya başlaması yetkilileri harekete geçirdi. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Nurgül Bulutlu, kış aylarının yaklaşmasının avantaj olduğunu, bu hayvanların kış uykusuna yatacaklarını, önümüzdeki sezon da bölgeye uyarı levhaları asacaklarını...

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye´nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü´nün kenarında yaşamını sürdüren yavru ayılar günübirlik piknikçilerin maskotu haline geldi. Her gün aynı saatlerde yiyecek aramak için bölgede gezinen ve ziyaretçiler tarafından elle beslenen yavru ayıların doğal yaşamdan uzaklaşmaya başlaması yetkilileri harekete geçirdi. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Nurgül Bulutlu, kış aylarının yaklaşmasının avantaj olduğunu, bu hayvanların kış uykusuna yatacaklarını, önümüzdeki sezon da bölgeye uyarı levhaları asacaklarını kaydetti.
Adını M.Ö. 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bu iki ayı yavrusuna yoğun ilgi gösteriyor. Sevecenlikleri ile dikkat çeken ayıları ziyaretçiler elle besledi. Her gün aynı saatlerde yiyecek aramak için bölgede gezinen yavru ayıların doğal yaşamdan uzaklaşmaya başlaması yetkilileri harekete geçirdi. 
ELLE BESLEME DOĞAL YAŞAMLARI İÇİN TEHDİT 
Nemrut'ta yaşamlarını sürdüren yavru ayıların insan kaynaklı gıdalarla beslenmemesi gerektiğini belirten Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, çeşitli uyarılarda bulundu. Yavru ayıları kendi elleriyle besleyen vatandaşların, onları kendi doğal yaşamından kopardığını kaydeden Bulutlu, "Nemrut, flora ve faunasıyla zengin bir alan ve bu bölgede memeli hayvanlardan yer sincabı, yaban tavşanları ve boz ayılar bulunuyor. Bölge turizme açık. Gelen yerli ve yabancı turistler de, insan kaynaklı gıdalarla boz ayıları beslemeye çalışıyorlar. Bu besleme sonucunda ayıların beslenme alışkanlıkları ortadan kalkmış oluyor. Kendi doğal ortamlarından koparak, yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyorlar. Doğal yaşamlarına dönmek için de birtakım zor evrelerden geçmelerine sebep oluyorlar" dedi.  
İl Müdürü Nurgül Bulutlu, ayıların can güvenliği açısından tehlike oluşturabileceklerini de belirterek, vatandaşların uzak durmalarını istedi. Kış aylarını yaklaşmasının avantaj olduğunu, bu hayvanların kış uykusuna yatacaklarını, ilkbahar aylarında ise ayıların doğal ortamlarına dönmelerini beklediklerini ifade eden Bulutlu, "Doğadaki yaban hayvanlarını elle besleme konusunda herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Fakat biz bölgeye gelen insanları ayıların beslenmesi konusunda uyarıyoruz. Kışın Nemrut bölgesine yoğun kar yağışı olur ve yollar kapanır. Bunun avantaj olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
AYILARIN SAYISI TESPİT EDİLECEK
Bölgede kaç ayı bulunduğunu, bunların hangi alanlarda daha çok yaşamlarını sürdürdüklerinin tespiti için önümüzdeki yıl bölgeye fotokapanı kuracaklarını da anlatan Bulutlu şöyle konuştu: 
"Önümüzdeki yıl Nemrut bölgesindeki ayıların sayısının ve hangi alanda yaşamlarını sürdürdüklerini tespit edebilmek için fotokapan kullanacağız. Gelen vatandaşlarımız için de uyarı amaçlı tabelalar bırakacağız. Daha sonrasında ise bireysel ve şifahen kişileri bu konuda uyaracağız. Ayıları bulundukları ortamdan koparmak ve başka bir alana taşımak gibi bir nakil söz konusu değil. Nemrut, ayıların yaşamlarını sürdürmeleri için her türlü kapasiteye sahip bir alandır. Vatandaşlarımıza Nemrut´ta dolaşırken çok fazla iç kısma gitmemelerini öneriyorum. Olur da giderlerse yalnız olmamalarını ve giderken ses çıkarmalarını, ıslık çalmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ayılar sesten ve gürültüden kaçıyorlar. Ayıyla karşılaşırlarsa, ayıya yaklaşmamalarını, can güvenliği açısından tedbirli olmalarını rica ediyorum."

BİTLİS

24 Ekim 2019 Perşembe

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