Kaymakam Sancaktutar, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Sancaktutar, yapılan geniş kapsamlı toplantıda köy ve mahallelerin mevcut durumları ve sorunları hakkında muhtarlardan bilgiler aldı. Toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarına ifa ettikleri görevleri mevzuata uygun olarak yürütmeleri, vatandaşlara yardımcı olmaları, vatandaşın dert ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için ilgili makamlara bildirilmesi ve takibi konusunda gerekli titizliğin gösterilmesi konularında görüşmeler yapıldı. İlçede yapılan yatırımlar ve yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Güroymak İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin toplantı salonunda Kaymakam M. Furkan Sancaktutar başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı R. Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İl Genel Meclisi üyeleri, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

BİTLİS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

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