Bitlis’te metanfetamin ele geçirildi

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 446,39 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde 446.39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BİTLİS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:01

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