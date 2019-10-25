BEÜ, Ombudsman Toplulukları Kongresine katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu, Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen '2. Üniversite Ombudsman Toplulukları Kongresi'ne katıldı.

100 üniversiteden ombudsmanlık temsilcilerinin katıldığı kongrede BEÜ’yü Ombudsmanlık Topluluğu Başkanı Hakan Soyugüzel temsil etti. BEÜ Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu Başkanı Hakan Soyugüzel, kongrede yaptığı konuşmada, üniversitelerde ilk kurulan ombudsmanlık topluluklarından biri olduklarını ifade ederek, "Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılından itibaren üniversitelerde ombudsmanlık konusunda topluluklar kurulmasını teşvik etmeye başladı. Özellikle hukuk fakültesi ve sosyal bilimlerle ilgili fakültelerde toplulukların kurulmasına öncülük etti. Yaklaşık 2 yıldır üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları kurulması çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl 30 üniversite öğrenci topluluğu ile bir araya geldik. Bitlis Eren Üniversitesi olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun bu davetine ilk cevap veren üniversitelerden biriyiz. Bugün buraya geldiğimizde topluluk kuran üniversite sayısının 100’ün üzerine çıktığını görmekteyiz. Türkiye’nin 100 üniversitesinde aynı amaçla oluşturulan toplulukların bir parçası olmak bizi gururlandırmaktadır. Bugün çok doğru bir faaliyete giriştiğimizi burada görmekteyim. Bizleri Ankara’da bir araya getiren ve birbirimizle tanıştıran Kamu Denetçiliği Kurumuna ve bu toplantıya ev sahipliği yapan Hacı Bayram Veli Üniversitesine teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Kongreye, Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, milletvekilleri, kamu denetçileri ve üniversitelerden ombudsmanlık temsilcileri katıldı.

BİTLİS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:01

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