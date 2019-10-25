Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 84 şahsa uyuşturucuyla alakalı adli işlem yapılırken, işlemler sonucu 8 kişi tutuklandı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin 2 Ağustos 2019 tarihinde faaliyete geçtiği hatırlatılarak, “24 Ekim 2019 tarihine kadar narkotik suçlarla etkin olarak yürütülen faaliyetler neticesinde 71 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 11 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 2 şahsa 2313 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından olmak üzere toplam 84 şahsa uyuşturucuyla alakalı adli işlem yapılmış, yapmış olduğumuz işlemler neticesinde 8 şahıs tutuklanmış, 5 şahis adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 1.645,47 gram
metamfetamin, 227,49 gram eroin, 1032 gram esrar, 359 kök hint keneviri, 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir” denildi.
BİTLİS
25 Ekim 2019 Cuma
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