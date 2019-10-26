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Van depreminin 8'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından yapılan etkinlikle 8 yıl önce yaşanılan Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı.

Van depreminin 8'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından yapılan etkinlikle 8 yıl önce yaşanılan Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı.
Van depreminin 8'inci yıl dönümünde BEÜ Genç Kızılay gönüllüleri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kampüste gerçekleşen programda gönüllüler tarafından "Van" yazısı ile beraber hilal oluşturuldu. Etkinlikte "unutmadık unutmayacağız" denilerek Van'da yaşanan depremde yaşanan acıların unutulmadığı ve acılara ortak olunduğu belirtildi.

"İnsanları öldüren deprem değil tedbirsizliklerdir"
Van depremi dolayısıyla doğal afetlere dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "İnsanları öldüren depremler değil tedbirsizliklerdir. Bizim hedefimiz de insanların doğal afetler karşısında nasıl davranması gerektiği noktasında bir farkındalık oluşturmaktır" dedi.
Tedbirler alındığında doğal afetlerin etkilerini en aza indirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş, ülkemizin bir deprem kuşağında bulunduğu için tedbirlerin zamanında ve etkili bir şekilde alınması ve uygulanması gerektiğini belirtti. İnsan canını, ihmalsizliğin aldığını söyleyen Prof. Dr. Demirtaş, "En büyük sorunlarımızdan birinin toplumumuzun tedbir noktasında gerekli hassasiyeti göstermemesidir" şeklinde konuştu.
Üniversite ve üniversite paydaşı olan kurumların ve öğrencilerin depremle ilgili tehlikenin farkında olduklarını ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, yetkililerden gerekli tedbirleri almalarını ve hayata geçirmelerini beklediklerini ve bunu umut ettiklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı. Yapılan etkinlik, BEÜ Genç Kızılay'ın etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etmesiyle sona erdi.

BİTLİS

26 Ekim 2019 Cumartesi

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