Bitlis TV yeniden yayın hayatına başladı

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, bir süre önce yayın hayatına son veren Bitlis TV'nin yeniden yayın hayatına başlayacağının müjdesini verdi.

İzmir’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri’nde konuşan Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, "Bitlis Tanıtım Günleri etkinliklerimiz bugün başladı ve 4 gün sürecek. Pazartesi gününe kadar devam edecek olan etkinliklerimizde emeği olanlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 1614 kilometre uzaktan buraya gelmek kolay değil, esnaflarımız sağ olsunlar. Bizim derdimiz Bitlis’imizi tanıtmak, Bitlis’imizi ve kültürümüzü dünyaya tanıtmamız lazım. 17 yıldır Bitlis’e hizmet ediyoruz. Sağlık ve eğitimdeki tüm sorunları çözmüşüz, ulaşımdaki sorunlarımızı da çözmüşüz ve tek eksiğimiz tanıtım. İnşallah burada İstanbul’da ve Ankara’da bu şekilde tanıtım günleri düzenleyerek ilimizi en iyi şekilde tanıtacağız. 30 Mart’ta söz verdiğimiz gibi Bitlis TV’yi tekrar açtık. Bitlis’imizi kültürüyle, tarihiyle, maneviyatı ve değerleriyle en iyi şekilde tanıtacağız" diye konuştu.

BİTLİS 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

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