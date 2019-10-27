Özgüzeldere Spor evinde Mardin ekibine yenildi

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Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor, evinde Mardin Büyükşehir Başakşehir Spor’a 10 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısı kafa kafaya mücadeleyle geçerken, ikinci yarıya Mardin Büyükşehir Başakşehir Spor biraz daha etkili başladı.

Maçın 68. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakşehir Spor’dan Mehmet Aslan uzaktan çektiği şutla takımını 10 öne geçirdi.

Maçın geri kalan kısmında Özgüzeldere Spor gol bulmak için çabalasa da sonuç değişmedi.

BİTLİS 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:26

YATSI 18:43

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