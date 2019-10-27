Eski atletten köy çocuklarına forma ve top desteği

Eski milli sporcu ve Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, köy çocuklarına forma ve top desteğinde bulundu.

Serdar Durer gittiği Bitlis'in köylerinde çocuklarla bir araya gelip onlara forma, top ve çeşitli hediyeler veriyor. Daha sonra gün boyu köyün çocukları ile çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerde bir araya gelen Durer, “Çocuklarla bir araya gelmek, bir topla nasıl mutlu olduklarını görmek müthiş bir duygu. Gittiğimiz köylerde çocuklara sadece forma, tişört ve top gibi hediyeleri vermekle kalmıyor, gün boyu etkinlik yapıyoruz. Yapmış olduğumuz etkinlikleri sürekli yapmaları gerektiğini çocuklara aşılıyoruz. Bölgemiz hem iklim koşulları bakımından, hem coğrafi açıdan, hem de irtifada olması hasebi ile sporcu madeni diyebileceğimiz bir yerdir. Keşfedilmeyi bekleyen o kadar kıymetli yetenekler varken boş durmamalıyız. Tabi bizim imkanlarımızla bir yere kadar gidebiliyoruz. Tüm bu çalışmalarımız, bu çabalarımız tamamen kendi gayretlerimiz ile oluyor. Oysa bize destek olunsa çok daha olağanüstü çalışmalara imza atabileceğimizi düşünüyorum. Araç bulmakta, malzemeleri almakta ve daha birçok konuda ciddi manada zorlanıyoruz. Oysa azıcık desteklensek köy içi ve köyler arası müsabakalar yapıp, keşfettiğimiz çocukları çeşitli testlerden geçirdikten sonra özellikle bazı spor alanlarına kanalize edeceğiz. Bir köyden, bir sporcunun çıkması diğer çocukların ve sonraki jenerasyonların onu takip etmesini sağlıyor. Bu durumu oluşturmak bizim ellerimizde” diye konuştu.

Çocukların zamanlarının birçoğunu teknoloji ile kaybettiklerini ifade eden Durer, “Teknoloji çağında olmamız sebebi ile özellikle şehir merkezlerinde, apartmanlarda yaşayan çocuklarımız acıdır ki vakitlerinin büyük kısmını bilgisayar başında geçirmekte olup, çok ciddi hastalıklarla burun buruna yaşamaktadırlar. Bu çocuklarımız için çeşitli tedbirler alabilir, yeniden sokak oyunlarına bunları çekebiliriz. Bununla ilgili de çeşitli çalışmalar yaptık. Özelikle geçtiğimiz son beş yıl içinde binlerce çocuğu misket, topaç, çelik çomak, kör ebe, saklambaç gibi sokak oyunlarına çektik. Birçok sokağımızı şenlik yerine dönüştürdük. Çağımızın sinsi hastalıklarından obezite gibi büyük hastalıkların temelinde hareketsizlik yatıyor. Bu hareketsizliğin temelinde de çocukların sokak oyunları yerine bilgisayar oyunlarını tanımaları yatıyor. Geçtiğimiz yıl Bitlis'in birçok sokağında çocuklara kızak dağıtıp, çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağladık. Bu faaliyetlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

BİTLİS 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

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