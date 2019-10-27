‘Bitlis Tanıtım Günleri’ başladı

Bitlis Valiliği öncülüğünde İzmir’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Bitlis Tanıtım Günleri", Karşıyaka'daki Bostanlı Pazar Alanı’nda başladı.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı; ilçedeki kurum, oda ve STK'larla birlikte katılım gösterdiği fuarda, kurumların temsilcileriyle birlikte misafirlerini ağırlıyor. Bitlis Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Güroymak Kaymakamlığı tarafından açılan stant, İzmirliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurulan stantlara gelen misafirlere bir yandan yöresel ürünler ikram edilirken, diğer yandan da ilçe tanıtılmaya çalışılıyor. İzmirlilerin bir hayli ilgi gösterdiği Güroymak standında, Güroymak Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin yapmış olduğu bir birinden güzel el işlemeli hediyelik ve çeyizlik ürünler de tanıtılıyor.

BİTLİS 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

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