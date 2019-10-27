Kaymakam Köleoğlu'nun köy ziyaretleri

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, beraberindekiler ile birlikte Gayda köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Köleoğlu, köy ve mezra ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Köleoğlu beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile birlikte Gayda köyünü ziyaret etti. Vatandaşların sorum ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Köleoğlu, daha sonra Yolbaşı mezrasına geçti. Burada da vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Köleoğlu, bir çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra mezrada ayrıldı.

BİTLİS 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

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