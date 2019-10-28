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Köy okulu öğrencileri ilk kez sinemayla buluştu

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki köy okulu öğrencileri, 'Gezen Sinema' ile ilk kez sinemayla buluştu.

Köy okulu öğrencileri ilk kez sinemayla buluştu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki köy okulu öğrencileri, ‘Gezen Sinema’ ile ilk kez sinemayla buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle sinema kültürüyle tanışmamış çocuklara ulaşmak adına Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini dolaşan ‘Gezen Sinema’ tırı, Ahlat Kaymakamlığının girişimleriyle ilçeye getirildi. Ahlat ilçe merkezindeki öğrenciler için kaymakamlık önünde, köy öğrencileri için de Ovakışla beldesinde kurulan gezici tır içinde gösterime sunulan ‘Rafadan Tayfa’ isimli animasyon filmini izleyen öğrenciler, ilk defa sinema izlemenin keyfini yaşadı. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’de öğrencilere eşlik ederek beraber film izlediler.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ilçe merkezine uzak kesimlerde eğitim gören öğrencilerin araçlarla okullarından alınarak şehir merkezine getirildiğini, yine Ovakışla beldesine yakın olan köylerdeki öğrencilerinde araçlarla okullarından alınarak Ovakışla’ya getirildiğini ve sinema izleme şansı yakaladığını söyledi. 2 gün boyunca 2 binden fazla öğrencinin sinemayla buluştuğunu vurgulayan Özden, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle oluşturulan proje kapsamında hayata geçirilen ve çocuklar için ‘Gezen Sinema’ aracı tarafından sinema etkinliği için buradayız. Dün ve bugün ilçe merkezi, belde ve köylerimizden araçlarla getirmiş olduğumuz yaklaşık 2 bin öğrencimizi sinemayla buluşturduk. Bu öğrencilerimizin çoğunluğu hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerden oluşmaktadır. Güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizin yüzlerindeki gülücüklerin ve mutluluğun görülmesi bizleri fevkalade mutlu etmiştir. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin ilçemize öğrencilerimize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen kaymakamımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Öğrencilerden Havin Savun ise, ilk defa sinemaya geldiklerini, çok beğendiklerini ve içeride şarkılar söyleyerek çeşitli oyunlar oynayıp etkinlikler yaptıktan sonra film izlediklerini belirterek, “Çok mutluyuz. Gezen Sinema ayağımıza geldi. İlk defa sinema izledim. Böyle bir imkan ayağımıza geldiği için çok mutlu oldum. Bu imkanı bize sağlayan kaymakam amcamıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
Sırrı İna isimli öğrenci de, ilk defa arkadaşlarıyla birlikte sinemada film izlediklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.
2018 yılında 75 bin öğrenciye ulaşan ‘Gezen Sinema’nın 2019 yılındaki hedefi ise 100 bin öğrenciye ulaşmak olduğu belirtildi.

BİTLİS

28 Ekim 2019 Pazartesi

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