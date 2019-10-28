Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 212 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde, 1 kilo 212 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisindeki şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
BİTLİS
28 Ekim 2019 Pazartesi
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