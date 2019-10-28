Van depreminde hayatını kaybedenler için anma programı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Adilcevaz Meslek Yüksekokulunda, Van ve Erciş depremlerinin 8’nci yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak programın açılış konuşmasını yapan BEÜ Öğretim Görevlisi Ö. Tekin Yüzer, “Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin vurduğu Van ve Erciş ilçesinde yaklaşık 600 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı” dedi.

Depremin Türkiye’de kaçınılmaz olduğunu anlatan Yüzer, depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Hakkı Oğur ise, deprem öncesi binaların içdış güvenlikleri ve alınması gereken önlemler, deprem anında ne yapılacağı, deprem sonrası ve deprem anındaki ilkyardım konuları hakkında bilgi verdi. “Bizim bu depremleri hiçbir zaman unutmamamız, bir daha aynı sıkıntıları yaşamamız gerekiyor” diyen Oğur, 8 yıl önce yaşanan acının yıldönümünde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

BİTLİS 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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