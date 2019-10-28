BEÜ’de Van depreminin yıldönümü programı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) yapılan etkinlikle bundan 8 yıl önce yaşanılan Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı.

Van depreminin 8'nci yıldönümünde BEÜ Genç Kızılay gönüllüleri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kampüste gerçekleşen programda gönüllüler tarafından "Van" koreografisi ile beraber hilal oluşturuldu. Etkinlikte "unutmadık unutmayacağız" denilerek Van'daki depremde yaşanan acıların unutulmadığı ve acılara ortak olunduğu belirtildi.



"İnsanları öldüren deprem değil tedbirsizliklerdir"

Van depremi dolayısıyla doğal afetlere dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "İnsanları öldüren depremler değil tedbirsizliklerdir. Bizim hedefimiz de insanların doğal afetler karşısında nasıl davranması gerektiği noktasında bir farkındalık oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

Tedbirler alındığında doğal afetlerin etkilerini en aza indirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye’nin bir deprem kuşağında bulunduğu için tedbirlerin zamanında ve etkili bir şekilde alınması ve uygulanması gerektiğini belirtti.

İnsan canını ihmalsizliğin aldığını söyleyen Prof. Dr. Demirtaş, "En büyük sorunlarımızdan biri, toplumumuzun tedbir noktasında gerekli hassasiyeti göstermemesidir" dedi.

BEÜ’nün paydaşı olan kurumların ve öğrencilerin depremle ilgili tehlikenin farkında olduklarını ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, yetkililerden gerekli tedbirleri almalarını ve hayata geçirmelerini beklediklerini ve bunu umut ettiklerini söyledi.

BİTLİS 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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