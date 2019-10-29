Bitlis´te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

BİTLİS´te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

Tören, havanın yağışlı olması nedeniyle İsmail Eren Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay törene katılanların bayramını kutladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın kutlama mesajı okundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay yaptığı konuşmasında, "Bu aziz vatanı bizlere vatan yapan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek, şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Yüzyıllarca bu topraklara sahip olmak isteyen itilaf devletlerinin parçalayarak işgal ettikleri vatanımızda bağımsız, hür ve uygar bir devlet kurmak kolay olmamıştır. İstiklal savaşımız, işgalcilerin üstün silah ve her türlü desteğe sahip kuvvetlerine karşı 7´den 70´e herkesin katılarak, dişiyle tırnağıyla kazandığı örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçmiştir" dedi.

Tören, çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.





BİTLİS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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