Hizan’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hizan’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

– Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hizan’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

– Bitlis’in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
28 Ekim günü hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu’nun bugün makamda tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Daha sonra Merkez YBO ve Karasu YBO öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler, Hizan Kültür Merkezinde sergilendi. Yoğun bir katılımın gözlendiği programda konuşan Kaymakam Köleoğlu, “Bugün birlik olma günü, birbirimize her zamankinden çok daha fazla kenetlenme günüdür. Kuruluşunun 96. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kaim olmasını temenni ediyorum” dedi.
Programa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Tarakçı, Belediye Başkanı Cezayil Aktaş, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

BİTLİS

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güroymak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Güroymak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Ahlat’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Ahlat’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Bitlis´te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Bitlis´te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Ahlat'ta uyuşturucunun zararları tiyatro oyunuyla anlatıldı
YEREL HABERLER Ahlat'ta uyuşturucunun zararları tiyatro oyunuyla ...
Bitlis'te araçta 1 kilo 212 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te araçta 1 kilo 212 gram metamfetamin ele ...
Vali Çağatay’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Çağatay’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
BEÜ’de Van depreminin yıldönümü programı
YEREL HABERLER BEÜ’de Van depreminin yıldönümü programı
Van depreminde hayatını kaybedenler için anma programı
YEREL HABERLER Van depreminde hayatını kaybedenler için anma ...
Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
Köy okulu öğrencileri ilk kez sinemayla buluştu
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencileri ilk kez sinemayla buluştu
Kaymakam Köleoğlu'nun köy ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Köleoğlu'nun köy ziyaretleri
Hizan'da İmam Hatip okulları tanıtım programı
YEREL HABERLER Hizan'da İmam Hatip okulları tanıtım programı
‘Bitlis Tanıtım Günleri’ başladı
YEREL HABERLER ‘Bitlis Tanıtım Günleri’ başladı
Eski atletten köy çocuklarına forma ve top desteği
YEREL HABERLER Eski atletten köy çocuklarına forma ve top desteği
Özgüzeldere Spor evinde Mardin ekibine yenildi
YEREL HABERLER Özgüzeldere Spor evinde Mardin ekibine yenildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X