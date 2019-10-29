(Özel) Cumhuriyet Bayramı’nı 12 bin metre yükseklikte kutladılar

Cumhuriyet Bayramı için sıra dışı bir kutlamaya imza atan Bitlisliler, 12 bin metre yüksekte 'İzmir Marşı' eşliğinde kutlama yaptı.

İzmir'de düzenlenen 'Bitlis Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldıktan sonra SunExpress firmasına ait XQ9184 sefer sayılı uçağıyla Van'a dönen ve aralarında belediye başkanı, basın mensupları ve STK temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık grup, Cumhuriyet Bayramı’nı yerden 12 bin metre yüksekte 'İzmir Marşı' eşliğinde kutladı. Gerçekleşen kutlamaya uçakta bulunan diğer yolcular alkış ve salladıkları bayraklarla, uçuş ekibi de kutlama anonsuyla destek verdi.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamayla cumhuriyetin 96. yıl dönümü göklerde kutlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da etkinlikle bir kez daha anıldı.

Uçakta Cumhuriyet Bayramı kutlamasına ilk defa denk gelen yolcular, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, katkılarından dolayı uçuş ekibine teşekkürlerini iletti.

Uçakta seyahat eden ve kutlamayı organize eden Bitlisli grup adına konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdülhalim Mümtaz Çoban, "Bitlis Tanıtım Günleri için İzmir’deydik. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dönüş zamanımızla çakıştığı için İzmir'de iştirak edemedik. Gökyüzünde 12 bin metre yükseklikte, hemşehrilerimiz ve diğer yolcularla beraber hem Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutladık hem de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyetimizin inşasına katkı sunanları saygı ve rahmetle andık” dedi.

BİTLİS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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