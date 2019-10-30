(Özel) Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor Flamingoların Van Gölü üzerindeki dansı, havadan drone ile görüntülendi

Van Gölü, her yıl İran'ın Urumiye Gölü'nden gelerek yaklaşık 5 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Van Gölü Havzası flamingolar için İran ile Afrika ülkeleri arasındaki göç güzergahında bulunan önemli konak yerlerinin başında geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası’nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Flamingoların Van Gölü’nde havadan çekilen görüntüleri izleyenleri hayran bırakıyor. Drone ile çekilen görüntülerde, Van Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı ve Kasımbağı mahallelerinin Van Gölü kıyılarında yoğunlukla görülen binlerce flamingo, çevre il ve ilçelerden gelen kuş ve doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanıyor. Bitlis’in Ahlat ilçesinden Erciş ilçesine gelen doğa fotoğrafçısı Bahadır Çapan, her yıl flamingo fotoğrafları çekmek için Çelebibağı ve Kasımbağı kıyılarına geldiklerini söyledi. Çapan, “Doğa fotoğrafçılığı ile ilgileniyorum. Boş zamanlarımda fotoğraf çekiyorum. Bugünde Van’ın Erciş ilçesine flamingo fotoğrafı çekmeye geldik. Kuş fotoğrafı da çektiğimiz için arşivimizde olması gereken fotoğraflardan olduğunu düşündük ve bugün buraya geldik” dedi.

Muş’ta öğretmenlik yapan ve boş zamanlarında kuş fotoğrafları çeken Halil İbrahim Alagöz de, “Muş’ta öğretmenim, hobi olarak kuş fotoğrafları çekiyorum. Genelde Muş Ovası’ndaki kuş türlerini fotoğraflıyorum. Muş ilinde yüz kadar kuş türü fotoğrafladım. Ama flamingoları henüz fotoğraflamamıştım. Muş’tan Erciş’e flamingoları çekmeye geldik. Flamingolar bizi çok güzel karşıladı, onlardan güzel pozlar aldık. Flamingo fotoğraflarını da böylece arşivime katmış oldum. Doğa fotoğrafçılarının buraya gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

BİTLİS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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