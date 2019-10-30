40 yıldır demire şekil veriyor

BİTLİS´te 40 yıldır sıcak demir dövme işi yapan Cengiz Bayhan (56), yaptığı balta, kazma ve tahra gibi aletleri çevre illere satıyor. Mesleğin kentte son temsilcisi olduğunu söyleyen Bayhan, "Artık el ürünü malzemeler piyasada teknolojik ürünlere yenik düşüyor" dedi.

Bitlis Sanayi Sitesi'nde sıcak demir dövme ustası olan Cengiz Bayhan, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Bayhan, iş yerinde balta, kazma ve tahra gibi yılda 12 bin parça alet üretiyor. Teknolojik ürünlerin el yapımı ürünlere göre daha çok tercih edildiği dönemde Cengiz Bayhan, ürettiği aletleri bölgedeki illere satıyor. El yapımı ürünlerin halen kıymetli olduğunu, ancak geçmişe nazaran daha zor şartlarda hazırlandığına dikkati çeken Bayhan, araç makasları ve akslarından çeşitli ürünler ürettiklerini, bunu da özel müşterilerine sattıklarını söyledi.

Sektörde 40 yıldır çalıştığını belirten Cengiz Bayhan, "Hammadde olarak hurda makaslar ve çelik ürünleri alarak buradaki ocakta ısıtarak şekil veriyoruz. Makasları tahra yapımında, aksları ise balta ve kazma üretiminde kullanıyoruz. Kendimiz hurdacılara giderek bu malzemeleri alıyoruz. Burada ısıtarak belirli şekiller veriyoruz. Ürünlerimizi Van, Siirt, Muş, Hakkari ve Mardin illerine gönderiyoruz" dedi.

Sipariş üzerine yılda yaklaşık 12 bin alet üretip sattıklarını anlatan Bayhan, "Bu mesleğin son temsilcisiyim. Artık el ürünü malzemeler piyasada teknolojik ürünlere yenik düşüyor. Fiyat olarak daha düşük maliyette olduğu için. Ancak bizim ürettiklerimiz kullandıkça değer kazanıyor. Hem hammadde olarak, hem de işçilik olarak teknolojik ürünlerden farklıdır. Ürünlerimiz piyasada 30-50 lira arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor" diye konuştu.



BİTLİS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:23

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.