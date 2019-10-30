Rizeli öğrenciler Güroymak'ı gezdi

Rize Atatürk Ortaokulundan 40 öğrenci ve 4 öğretmen, “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında Bitlis’in Güroymak ilçesini gezdi.

“Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında Bitlis'e gelen Rizeli öğrenciler, Güroymak ilçesini ziyaret etti. Rize Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ilk ziyaretlerini 2018 yılında İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan helikopter teknisyeni Jandarma Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan’ı Budaklı köyündeki evine yaptılar. İlçenin Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden dezavantajlı Şahin Tüminçin ailesini de ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Güroymak Jandarma Komutanlığına geçtiler. Öğrencileri İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı R. Murat Kılıçarslan karşıladı.

“Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında ilçeyi ziyaret eden Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar tarafından da kabul edildi. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Sancaktutar, proje kapsamında gezilen yerler hakkında bilgiler aldı. Ziyaret kapsamında ilçede öğrencileri gezdiren ve ağırlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Sancaktutar, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yolcu etti.

BİTLİS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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