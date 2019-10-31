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Kaymakam Erat’tan Ovakışla Jandarma Karakolu’na ziyaret

İHA

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ovakışla Beldesi'ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Erat’tan Ovakışla Jandarma Karakolu’na ziyaret

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ovakışla Beldesi’ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Kaymakam Erat’ı Karakol girişinde Karakol Komutanı Başçavuş Özkan Aktaş ve jandarma personelleri karşıladı. Kaymakam Erat, daha sonra Karakol Komutanı Başçavuş Özkan Aktaş’ın makamına geçerek bir süre görüştü. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Hasan Emre Alkan, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı yüzbaşı Nihat Akşen ve İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül eşlik etti.

BİTLİS

31 Ekim 2019 Perşembe

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