Kaymakam Erat’tan Ovakışla Beldesi’ne ziyaret

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ovakışla Beldesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Erat, ilk olarak Ovakışla Beldesi’ni gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Erat, belde halkının sorunlarını dinledi. Daha sonra Ovakışla Belediyesi’ni ziyaret eden Kaymakam Erat’ı belediye girişinde Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, belediye personeli ve muhtarlar karşıladı. Daha sonra belediye binasına geçen kaymakam Erat, burada Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal ve muhtarlar ile birlikte beldenin durum değerlendirmesinin yapıldığı bir toplantı düzenledi. Kaymakam Erat son olarak Ovakışla İMKB Yatılı Bölge Okulu’nda beldedeki okulların idareciyle toplantı yaptıktan sonra beldeden ayrıldı. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül ve bazı kurum amirleri de eşlik etti.

BİTLİS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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