Tatvan’da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulu tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer tarafından açılışı gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı’na kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışın ardından Belediye Başkanı Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüzer ve davetliler proje stantlarını gezerek öğrencilerin hazırlamış olduğu projelerle ilgili bilgi aldı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu projelerle yakından ilgilenen Başkan Geylani ile kurum amirleri büyük bir özveri ile hazırlanan başarılı projelerden ötürü okulun öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulu Müdürü Nedim Bakırtaş, TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili şu bilgileri verdi; “Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda 21 proje yer aldı. Projede emeği geçen 6 öğretmen ve 60 öğrencimiz var. Amacımız bilimi eğlenceli hale getirmek. Fuara katılım sağlayan Belediye Başkanımız Geylani’ye, okulumuza her destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüzere ve tüm davetliler ile okul müdürlerimiz ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın iki gün boyunca ziyarete açık olacağı belirtildi.

BİTLİS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:21

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.