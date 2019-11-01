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Meyveciliği hobiden ticarete dönüştürdü

İHA

Meyveciliği hobiden ticarete dönüştürdü

Bitlis’te ilk zamanlarda hobi olarak meyveciliğe başlayan Mahmut Çoban, verimin artmasından dolayı elma ticareti yapıyor.
Bitlis merkeze bağlı Ekinli köyünde 4 dönüm arazi üzerine 2005 yılında 250 adet elma fidanı diken Mahmut Çoban, her yıl bakımını yaptığı ağaçlardan bu yıl 3 ton verim aldığını söyledi. Yaklaşık 4 dönüm arazi üzerinde hobi olarak meyveciliğe başladığını dile getiren Çoban, “2005 yılında zamanımı geçirmek üzere oluşturduğum bahçemde zamanla ağaçlar büyüdü ve meyve tutmaya başladı. Verim arttıkça da bu işin ticaretini yapmak zorunda kaldım. Burada yaklaşık 250300 civarında meyve ağacı var. Bu yıl yaklaşık 3 tona yakın bir meyve hasadı bekliyoruz. Bu bahçede 3 çeşit elma yetişiyor. Bunlar starking, arap kızı ve golden türüdür. Bunları her yıl bu dönemde hasat ediyoruz. Eğer güzel saklanabilirse, kış boyunca tüketilebilecek özelliğe sahiptir. Lezzetli ve organik bir meyvedir. Herhangi bir kimyasal karışımı yoktur” dedi.
Çoban, bölgede meyve yetiştiricilerinin bir kooperatif çatısı altında bir araya gelmelerini istediklerini, bunun da öncülüğünü Tarım ve Orman Müdürlüğünün yapması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Bölgede çok miktarda üretici var. Gönül isterdi ki bu üreticiler bir kooperatif çatısı altında bir araya gelsinler. Bu şekilde ürünlerini daha iyi pazarlayabileceklerine inanıyorum. Bunun da öncülüğünü yapacak kurum Tarım ve Orman Müdürlüğüdür. Böyle bir oluşumla çiftçilerimiz bir araya gelirse, Bitlis ve çevresinde yapılan meyve üretimi bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Maalesef pazar ortamında sıkıntı var. İnşallah Tarım ve Orman Müdürlüğümüz buna öncülük ederse, buradaki üreticiler daha kaliteli ürünler ortaya çıkaracaktır.”
Bitlis ve çevresinde hasadın geç olduğuna dikkati çeken Çoban, “Bitlis’in iklim şartları ağır. Meyve çeşitliliği fazladır. Sonbahar aylarında meyveye soğuk vurdukça, daha da lezzetlenip kendini korumaya alıyor. Bu da uzun süre bekletilmesine rağmen bozulmamasına neden oluyor. Bölgede en son hasat Bitlis’te yapılıyor. İmkanlar elverdikçe geç yapılan hasat, meyvenin kalitesini de artırıyor” şeklinde konuştu.

BİTLİS

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:30
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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