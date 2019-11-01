Hobi olarak başladığı elma üretiminin ticaretine başladı

BİTLİS´te Mahmut Çoban, köyünde hobi olarak oluşturduğu elma bahçesinden bu yıl 3 ton ürün alınca, bu işin ticaretini yapmaya başladı.

Merkeze bağlı Ekinli köyünde yaşayan Mahmut Çoban, zamanını geçirmek için 4 dönüm arazisine 2005 yılında 250 elma fidanı dikti. Çoban, her yıl bakımlarını yaptığı meyve ağaçlarından bu yıl 3 ton verim elde etti. Bitlis'in meyve çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çoban, hobi olarak başladığı elma üreticiliğinde bu yıl mecburi ticaret yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Yetiştirdiği ürünlerin lezzzetli ve organik olduğunada dikkat çeken Çoban, "Ekinli köyünde bulunan yaklaşık 4 dönüm arazi üzerinde hobi olarak meyveciliğe başladım. 2005 yılında zamanımı geçirmek üzere oluşturduğum bahçemde zamanla ağaçlar büyüdü ve meyve tutmaya başladı. Verim arttıkça da bu işin ticaretini yapmak zorunda kaldım. Burada yaklaşık 250 civarında meyve ağacı var. Bu yıl yaklaşık 3 tona yakın bir meyve hasadı bekliyoruz. Bu bahçede 3 çeşit elma yetişiyor. Bunlar starking, arap kızı ve golden türü mevcuttur. Bunları her yıl bu dönemde hasat ediyoruz. Eğer güzel saklanabilirse kış boyunca tüketilebilecek özelliğe sahiptir. Lezzetli ve organik bir meyvedir. Herhangi bir kimyasal karışımı yoktur" diye konuştu.

KOOPERATİFLEŞME OLMALI

Bölgede meyve yetiştiricilerinin kooperatif çatısı altında bir araya gelmelerini istediklerini, bunun da öncülüğünü Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yapması gerektiğini belirten Çoban, "Bölgede üretici çok. Gönül isterdi ki bu üreticiler bir kooperatif çatısı altında bir araya gelsinler. Bu şekilde ürünlerini daha iyi pazarlayabileceklerine inanıyorum. Bunun da öncülüğünü yapacak kurum Tarım ve Orman Müdürlüğü'dür. Böyle bir oluşumla bir araya gelen çiftçilerimiz olursa, ilimiz genelince meyvecilik yapanları tek çatı altında toplayabilirsek, Bitlis ve çevresinde yapılan meyve üretimi bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Maalesef pazar ortamında sıkıntı var. İnşallah Tarım ve Orman Müdürlüğümüz buna öncülük ederse, buradaki üreticiler daha kaliteli ürünler ortaya çıkaracaktır" dedi.

SON HASAT BİZDE

Bitlis ve çevresinde hasadın geç olduğuna dikkati çeken Çoban, "Bitlis´in iklim şartları ağır. Meyve çeşitliliği fazladır. Sonbahar aylarına girdiğimiz bugünlerde meyveye soğuk vurdukça, daha da lezzetlenip, meyve kendini korumaya alıyor. Bu da uzun süre bekletilmesine rağmen bozulmamasına neden oluyor. Bölgede en son hasat Bitlis´te yapılıyor. İmkanlar elverdikçe geç yapılan hasat meyvenin kalitesini de artırıyor" dedi.



BİTLİS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:08

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