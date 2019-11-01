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Gezen Sinema Güroymak'ta

İHA

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığının "Sizin için varız" projesi kapsamında Gezen Sinema, öğrencilerle buluştu.

Gezen Sinema Güroymak'ta

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığının “Sizin için varız” projesi kapsamında Gezen Sinema, öğrencilerle buluştu.
“Sizin için varız” projesi kapsamında ilçeye getirilen Gezici Sinema tırında öğrencilere gösterim yapıldı. 15 köy okulu öğrencileri, sinema izlemek için servislerle ilçe merkezine taşındı. Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Gezen Sinema tırını ziyaret ederek öğrencilerin bu tatlı heyecanlarını paylaştılar.
Kaymakam Sancaktutar, “İlçemizde sinemaya gidemeyen çocuklarımızı ‘Sizin için varız’ projesi kapsamında ‘Mobil Sinema’ tırında ilk kez beyaz perdeyle buluşturduk. İlçeye getirdiğimiz sinema tırında öğrenciler için sinema gösterimleri düzenlendi. Proje kapsamında, mobil tırın içerisinde kurulan sinema salonuna gruplar halinde gelen öğrenciler, ilk kez beyaz perdeye yansıtılan filmlerle sinemayla tanışmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadılar. 2 günde toplam 6 bin 500 öğrencimiz ilk defa sinema izlemiş oldu. Çocukların sinema ile tanışması, genel kültürlerini artıracağı gibi hayal güçlerini de geliştirir. Sinema ile çocuklar dünya kültürleri ile tanışıp, birçok görüş ve bakış açısı olduğunun bilincine varırlar" dedi.

BİTLİS

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:30
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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