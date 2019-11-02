Bitlis’te öğretmenler günü halı saha turnuvası düzenlendi

Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Bitlis’te Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim BirSen öğretmenler günü nedeniyle halı saha turnuvası düzenlendi. Bitlis il merkezinde bulunan halı sahadaki turnuvanın başlama vuruşunu Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptı. Çocuklara ve öğrencilere bu davranışların aşılanması için böyle bir etkinlik içinde olduklarını ifade eden Eğitim BirSen Bitlis Şube Başkan Cabir Durak, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Durak, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenleyeceğimiz ilimize ve tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız burada öncelikle çocuklarımıza ve öğrencilerimize örnek olmaktır. Eğer bizler çocuklarımıza bu davranışları yaşayarak öğretebilirsek inanıyorum ki bizden sonra gelecek nesilde bizim için çok önemli olan sporu hayatlarının merkezine bırakarak kendilerine bir yol haritası çizeceklerdir. Burada Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim BirSen olarak bu güzel olaya katkı bulunmak için burada bulunmaktayız. İnşallah hem sonuç itibari ile hem de amaçları itibari ile güzel bir sürece katkı sunacağız. Ben tekrar bu turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

BİTLİS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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