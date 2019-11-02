Bitlis´e mevsimin ilk karı yağdı

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BİTLİS´te dün geceden itibaren devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı sokakları beyaza bürüdü.

Kentte dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağan kar, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yağmur ve kar şeklinde gün boyu devam edeceğini, akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceğini açıkladı. Yetkililer özellikle sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyardı.



BİTLİS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:31

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İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

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