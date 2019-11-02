Ahlat beyaza büründü

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– Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı. İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı bir anda çevreyi beyaza bürürken ilerleyen saatlerinde ise kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

BİTLİS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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