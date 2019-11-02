Ahlat'ın ilk bowling salonu açıldı Kaymakam Erat ile Başkan Çoban açılışın ardından bowling oynadı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı İsa Erat ile Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın katılımıyla ilçede ilk olan bowling salonunun açılışını gerçekleştirdiler.

Ahlat Park AVM'de kurulan bowling salonu ile lokma pool salonunun açılışına Ahlat İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Mesut Şeker'in yanı sıra vatandaşlarda katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Başkan Çoban, "Öncelikle işletme sahiplerini kutluyorum. Ahlat Park Alışveriş Merkezi’mizde bir çok ilk yaşandı. Sosyal ve kültürel aktivitelere daha çok yer vermemiz lazım. Hem gençliğimiz açısından hem de bayanlar içinde bu tür sosyal alanları önemsiyoruz. Bowlingin güzel bir sportif faaliyet olduğu kanaatindeyim. Bizlerde zaman zaman gelip oynayacağız. Genç girişimci arkadaşlarımız kahverengi ile ilçemize zaten farklı bir renk katmışlardı, bowlingle de bunu tamamen pekiştirdiler. Ahlat'ın önümüzde ki yılları ticaret anlamında yenilikleri yaşayacağınız bir hız ve ivme dönemine giriyor. Bizde bunun alt yapısını hazırlıyoruz. Şimdiden ilçemize ve gençliğimize hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Erat ise, "Öncelikle bu güzel yatırımın ilçemize kazandırılmasından dolayı girişimci arkadaşlarımızı kutluyorum. Ahlat'ın daha da yaşanılabilir olması adına Kaymakamlık ve belediye olarak herkese destek vermeye çalışacağız. Bu güzel yatırımları gördükçe de mutlu oluyoruz. Çünkü Ahlat sadece Bitlis'in değil bölgenin en değerli ilçesidir. Bundan dolayı ilçemizin kıymetini bilerek güzel yatırımlara kamu kurumları olarak destek vereceğiz. Özellikle bayanların rahatlıkla vakit geçirebileceği bu tür alanları önemsiyoruz. İlçemize süren güzel bir nüfus akımı var. Bunu da ilçe ekonomisinde iyi değerlendirmek lazım. İnşallah ilçemizde bu tür yatırımların gelmesinin devamını diliyorum. Genç girişimci arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi.

Kafe işletmecileri Serkan Albayrak ile Yusuf Akarçay ise, ilçede sosyal alanda ki bu eksikliği gördükleri için bowling salonu ve yeni nesil lokma salonunu açtıklarını belirterek, "Aslında memleket sevdamızı yapmış olduğumuz ciddi yatırımlarla pekiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar her işte en iyisini ve kalitesini ilçe halkımızla buluşturuyoruz. Gerçekten çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Sosyal alanda ilçemizde güzel alanlar açıyoruz. Ahlat Park AVM'de açmış olduğumuz işletmemizin hemen yanında yeni nesil lokma salonumuzu ve hemen yanında ise bowling salonumuzun açılışını yaptık. İnşallah sosyal alanlarda çok daha güzel ve yenilikçi yatırımları ilçemize kazandıracağız. Açılışımıza katılan protokole ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından işletmeyi gezerek bowling oynayan Kaymakam Erat ile Başkan çoban, hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Daha sonra yapılan ikramların ardından açılış programı sona erdi.

BİTLİS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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