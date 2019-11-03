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Ahlat’ın köyleri beyaza büründü

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Ahlat’ın köyleri beyaza büründü

Bitlis’in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Köylerde etkili olan yağış yaşamı zorlaştırırken hafta sonu okullardaki kurslara gitmeye çalışan öğrencilerin de kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlandığı gözlendi.

BİTLİS

02 Kasım 2019 Cumartesi

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