Ahlat’ın köyleri beyaza büründü

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Bitlis’in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Köylerde etkili olan yağış yaşamı zorlaştırırken hafta sonu okullardaki kurslara gitmeye çalışan öğrencilerin de kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlandığı gözlendi.

BİTLİS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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İKİNDİ 14:53

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YATSI 18:37

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