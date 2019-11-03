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Başkan Geylani, belediyenin çalışmalarını değerlendirdi

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi olarak yürüttükleri projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Geylani, belediyenin çalışmalarını değerlendirdi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi olarak yürüttükleri projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.
Tatvan Belediyesinin toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısı kapsamında basınla bir araya gelen Başkan Geylani, yapılan ve planlanan çalışmalar ile hazırlıkları devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Emin Geylani, Rahva bölgesindeki imar sorunundan Tatvan’ın turizmden çıkarılmasına, altyapıya ve içme suyundan kanalizasyona, yol yapım çalışmalarından sosyal belediyecilik alanında yapılan ve yapılacak birçok çalışma hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların merakla beklediği Rahva bölgesindeki imar sorununun en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarının müjdesini veren Geylani, sorunun çözülmesiyle birlikte orada arazisi bulunan vatandaşların daha planlı ve kimsenin mağdur edilmeyeceği bir şekilde yapılaşmayı gerçekleştirebileceklerini söyledi. Yaz ayları boyunca sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında her hafta farklı bir etkinlik yaptıklarını hatırlatan Geylani, "Her hafta gerçekleştirdiğimiz konserlerin dışında haftanın üç günü çocuklarımıza yönelik çocuk şenliklerini yaptık. Yakın zamanda birçok alanda kurslar açtık. Bu kurslarda eğitimler başladı. Özellikle hanım kardeşlerimize bu konuda bir pozitif ayrımcılık yaptık. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyen engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik evde bakım hizmetini başlattık. Bu hizmet başladığından beri yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. Gerek ilçemizin tanıtımı gerekse de ilçemizin temizliği noktasında farklı etkinlikler düzenledik. İzmir’de gerçekleştirilen Bitlis Tanıtım Günleri ve Van’da gerçekleştirilen Van Turizm Fuarında yer aldık" dedi.
İlçedeki 6 mahallede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Geylani, “11 mahallede çalışmalarımız devam ediyor. Satıh kaplama yol çalışmaları ve kilitli parke döşeme çalışmalarını yapıyoruz. 120 bin metrekarenin üzerinde sathi kaplama asfalt çalışmasını yaptık. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Mevsimin elverdiği zamana kadar yol çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bunun yanında 70 bin metrekareye yakın da kilitli parke çalışmasını yaptık. Yol ayrımı yapmadan bu çalışmaları yaptık. Altyapı çalışması biten her sokağımızda da yapmaya devam edeceğiz. Bazı mahallelerimizde özellikle yaz aylarında bahçe sulamalarına bağlı su sıkıntıları oluşuyordu. Var olan su, bu konuda yetersiz kalıyordu. Açtığımız yeni su kaynak çalışmaları neticesinde bu mahallelerimizin su sıkıntılarını tamamen giderdik. Kendi hizmet alanımızın dışında vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çalışmalar yürüttük. Okullarımızda yol, parke ve çevre düzenlemesi konusunda imkânımız doğrultusunda çalışmalar yürüttük. Geçen yıl çetin geçen kış şartlarından dolayı mahalle aralarındaki yollarda çukurlar oluşmuştu. Bu konuda ekiplerimiz bin 500 farklı noktada onarım çalışması gerçekleştirdi, bu yollarımızdaki tahribatları giderdik. Altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra buralarda da yollarımızı yenileyerek yol sorununu tamamen çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.
Önümüzdeki yıl yapılması planlanan bisiklet yolu projesiyle Türkiye'de bir farklılık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Geylani, "Bisiklet yolu projemiz çok kapsamlı ve herkesin faydalanabileceği bir projedir. Sadece sahil bandımız ile sınırlı kalmayacak. Bu yolu trafiğe de taşıyacağız. Proje için şu an çalışmalarımız da büyük bir ilerleme kat ettik. Yapacağımız proje sadece spor ve eğlence amaçlı olmayacak. Aynı zamanda trafik konusunda da ilçemize rahatlama getirecek. Bu projemizin hayata geçmesiyle Türkiye'de bir farklılık oluşturacağız. Bunun dışında bu proje Avrupa’da örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.
Belediye içerisindeki birimlerde oluşturulan otokontrol sitemiyle ilgili çalışmaların yapılıp yapılmadığını takip ettiklerini dile getiren Geylani, "Kurduğumuz 153 Ak Masa hattımızla vatandaşlarımız 7 gün 24 saat, istediği birim ile görüşüp, sorunlarını dile getirebilme kolaylığını sağladık. Kimseyi araya koymadan artık vatandaşlarımız bize çok daha rahat ulaşabiliyor. 153 hattımıza gelen ihbarların tümü kayıt altına alınıyor ve bu kayıtları sürekli kontrol edip eksikleri tespit edip anında müdahale edebiliyoruz" dedi.
Basket potalı geri dönüşüm kutuları ile plastik atıkları kontrol altına almak istediklerini ifade eden Başkan Geylani, şöyle dedi:
“Tatvan Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak için basket potalı geri dönüşüm kutularını yaparak özellikle çocuklarımızın sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi için okullarımıza ve sahil bandımıza bıraktık. Geri dönüşüm potalarımızın sayısını ilerleyen zamanlarda inşallah arttıracağız. Bunların yanı sıra kültür merkezimizi revize ediyoruz. Artık kurslarımız tek bir noktada değil birkaç noktaya dağılmış şekilde faaliyet gösteriyor. Eski belediye hizmet binamızın bir bölümünü bayanlarımıza yönelik kursların verileceği ve vakit geçirip spor yapabileceği bir alana dönüştürdük. Önümüzdeki yıl içerisinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılacağı yeni bir kültür merkezi projemiz var. Merkezimizi yapacağımız yeri hemen hemen belirledik. Mahalle toplantılarını yapmaya devam ediyoruz. Bu toplantılarımızda mahallelerimizin sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek, yerinde bu problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kapalı otopark alanları projemiz var. Bu konuda ilerleme kat ettik. İnşallah bu projemizi hayata geçirdiğimiz zaman Tatvan’ın üstünden büyük bir yük olan park problemini büyük oranda ortadan kaldıracağız. Belediyemizin sırtında büyük yüklerden biri olan elektrik ihtiyacı ile ilgili yapacağımız ve kuracağımız güneş panelleriyle kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bu konuda enerji ihtiyacımızda kendimize yeteceğiz. Çöp konteynerlerinin eksik olduğu ve hasar gördüğü noktalara yaklaşık 250 yeni çöp konteyneri yerleştirdik. Bu konuda ilçemizde olan eksikliği de çözmüş olacağız. Bu şekilde temiz bir Tatvan için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, kış mevsiminde karla mücadele için belediye olarak gerekli hazırlıklarımızı bitirme aşamasına geldik. Bu manada yeni araçlar temin ediyoruz. Var olan araçlarımızı onarıyoruz. Kar küreme aracından diğer ekipmanlara varana dek yapacakları çalışmalarla kendi taşınmazlarımızla işlerimizi yürüteceğiz. İnşallah eksiksiz bir şekilde kış mevsimini atlatacağız.”
Son olarak 2020 yılı içerisinde Tatvan Devlet Hastanesini faaliyette geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Geylani, “İhale süreci ile ilgili yaşanan aksaklık yüzünden bu yıl hastane inşaatı başlamadı. İlgili firma yer teslimini aldı. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde hastanemizin açılışını hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

BİTLİS

03 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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