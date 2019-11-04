Vali Çağatay, Ahlatlı şehit ailelerini makamında ağırladı

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlatlı şehit ailelerini makamında ağırladı.

Vali Çağatay, 17 Ekim tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün babası Kerem Öztürk ile Ahlat’ta yaşayan şehit ailelerini makamında ağırlayarak bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Oktay Çağatay, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

Şehit aileleri de, ilgi ve alakalarından dolayı Vali Çağatay’a teşekkür ederek, Ahlat’ta kurmayı planladıkları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği hakkında bilgi verip, fikir alışverişinde bulundular.

BİTLİS 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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