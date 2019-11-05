Tatvan’da karma sanat sergisi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Asarı Sanat Atölyesi tarafından karma sanat sergisi açıldı.

Kursiyerlerin yapmış olduğu eserler Tatvan’da bir AVM’de sergilenirken, açılışa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve vatandaşlar katıldı. Asarı Sanat Atölyesinin Kurucusu ve Koordinatörü Şazime Hancı, sergiye olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Amaç ve gayemiz bölgemizde sanatı yaygınlaştırıp istihdam alanını genişletmektir. 15 farklı sanat 5 aylık sürede 37 kursiyer ile yapılarak halkımıza açık olan sergide tanıtıldı. Ayrıca kursiyerlere belgeleri de kurum amirleri tarafından takdim edildi” diye konuştu.

BİTLİS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

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