Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Hayvanları Sevgiyle Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının katkılarıyla üniversite kampüsünde sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi. Kermese, öğrenci, idari ve akademik personelin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da katıldı.

Katılımın yoğun olduğu kermeste yiyecek ve içeceğin yanı sıra giyecek, takı ve kitap satışı da yapıldı. Hayvanları Sevgiyle Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, kermesten elde edilen gelirin sokak hayvanları için harcanacağı ifade edildi.

BİTLİS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

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