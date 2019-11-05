Tatvan’da ev ziyaretleri

– Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı, gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde hem ailelerle sıcak diyaloglar kuruluyor hem de ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Ziyaret edilen ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenilip, spor branşları başta olmak üzere diğer sosyal aktivitelere yönlendirilmesi sağlanıyor.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden proje sayesinde ziyaret edilen ailelerin sorunları tek tek çözüme kavuşturulurken, belirli nedenlerden dolayı okulu terk eden çocukların ise yeniden okula devam ettirilmesine de öncülük ediliyor.

Evlerine ziyaret gerçekleştirilen aileler ise, duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerini iletiyorlar.

BİTLİS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

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