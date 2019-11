Ahlat Kaymakamı Erat’tan esnaf ziyareti

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, her gün mesaiye esnaf ziyaretleri yaparak başlıyor.

Ahlat Kaymakamı olarak atandığı günden itibaren her gün kaymakamlığa geçmeden önce esnafları ziyaret eden Kaymakam Erat, talep ve sorunları dinliyor. Ziyaret ettiği esnaflarla ve çarşıda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erkan İsa Erat, bazen esnafların kahvaltılarına bazen de çay sohbetlerine eşlik ediyor. Yaptığı ziyaretlerle halkın teveccüh ve sevgisini de kazanan Erat, her zaman esnaf ve vatandaşla iç içe olmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Devletin sıcak yüzünü ve şefkatini göstermeye çalıştığını belirten Erat, “Ben Ahlat’ta devletimizin temsilcisiyim. Devletimiz her zaman halkının yanındadır. Bende her zaman halkımın ve esnafımın yanındayım. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız halkın içindeyse, bende her zaman halkımın içinde olacağım. Devletmillet kaynaşmasını, birlik ve beraberliğimizi ancak bu şekilde sürdürebiliriz. Kaymakamlık yaptığım diğer ilçelerde de aynı şekilde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyordum. Ahlat’a atandıktan sonra da düzenli olarak esnaf ve vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Kaymakamlığa gelen vatandaşlarımızı da dinliyoruz. Ancak bize gelemeyenler de oluyor. Onlara da biz ulaşıyoruz. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğim” dedi.

Kaymakam Erat’ın ziyaretlerinden mutlu olan esnaf ve vatandaşlar ise, “Kaymakamımız bizleri ziyaret ederek onurlandırıyor. Kendisi çok sıcakkanlı ve samimidir. Bizlerle sohbet edip, sorun ve taleplerimizi dinliyor. Sorun ve sıkıntılarımız olduğunda kapısını çalabileceğimiz ve bizimle ilgilenecek bir kaymakamımızın olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor. Allah kendisinden razı olsun” ifadesini kullandılar.

BİTLİS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:16

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.