Hizan’da sinema etkinliği

Bitlis’in Hizan Kültür Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik “Sinema günleri” etkinliği başlatıldı.

Hizan Kültür Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik “Sinema günleri” etkinliği başlatıldı. İlk gösterimin bu gün yapıldığı etkinliğe katılan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, “Çocuklarımızı sinemayla tanıştırarak onların kültür dünyasında yeni ufuklar açmak istiyoruz. Özellikle ilkokul öğrencilerimizin sinemayla ilk buluşmasına şahitlik ederek onların heyecanlarını paylaşıyoruz. Derslerden arta kalan zamanlarda çocuklarımız dinlenmesi ve motivasyonlarının arttırılması bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Etkinliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

BİTLİS 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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